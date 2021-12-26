藝人以自身的魅力快速累積財富，有了知名度後才發展副業，像是蕾哈娜《富比世》預估身價達17億美元(約472億新台幣)，而在華人演藝圈中，誰又是最有錢藝人?根據大陸網路媒體調查，第1名「不是」之前傳出的天王周杰倫，周董只能排第二，而榜首他因做1件事身價竟超過2千億新台幣。

大陸媒體日前公布「明星收入排行榜」，列出2017至2020年，前40名中、港、台明星收入排行，其中台灣天王周杰倫在這4年中狂賺21億人民幣(約91億新台幣)，但其身價只能排第二名，第3名則是擅於投資的林志穎約45億新台幣，而出道61年的成龍是以40億身價居於第4。

大陸影星遲重瑞「夫憑妻貴」，成為最有錢藝人榜首。(圖/微博）

而身為藝人身價榜首則是大陸影星遲重瑞，現年68歲的他早年在《西遊記續集》、《吳承恩與西遊記》都扮演唐僧，還被封為「唐僧專業戶」，30年前他與身家超過2000億的女富豪陳麗華結婚，並在婚後淡出演藝圈，遲重瑞如今則因為「夫憑妻貴」，成為最有錢藝人榜首。

遲重瑞30年前他與身家超過2000億的女富豪陳麗華結婚。（圖/微博）

陳麗華2017年曾被列為胡潤白手起家女富豪榜之首，身家高達505億人民幣（約新台幣2300億元），她旗下有房地產企業，還有藝術文化公司，身為女富豪的她，私下生活竟十分節省，當年她上《魯豫有約》時，自曝一天生活費只給自己10元人民幣，平時不菸不酒，也不愛吃大餐，最愛的食物只是雪裡紅拌白飯。