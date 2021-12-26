民進黨立院黨團日前將總預算逕付二讀引發爭議，藍委江啟臣要放任黨意凌駕民意的立法院長游錫堃下台，不過游25日則在臉書發表立場，「以院長身分去干涉柯總召、或民進黨團提案，才是議事不中立」。對此，江啟臣今直言，如此國會議長毫無存在的必要，民主若只剩多數決，那可以直接把「立法院」給廢了。

對於游錫堃的回應，江啟臣今（26日）在臉書發文表示，自己先感謝游錫堃的答覆，同時對於游過去在野時追求民主的努力致上敬意。江直言，立法院為國家最高立法機關，由人民選舉之立法委員組成，是台灣最高民意機關，反映民主多元意見，代表人民監督政府，而民主除了多數決外，更重要的是尊重少數，如果執政者掌握國會多數，一切以多數表決強行通過，台灣的民主將只徒具形式，不能尊重少數、接納不同意見，民主就只剩下多數暴力。

江啟臣指出，游錫堃自2020年2月1日就任立法院院長，同年7月立法院行使監察院院長被提名人陳菊的人事同意權，就讓立法院出現大批警察替陳菊開道護駕，推擠在野黨立委，干預記者採訪，引警察入國會，是踐踏國會自主。

對於日前民進黨首將中央政府總預算逕付二讀的憲政惡例，江啟臣痛批，游錫堃有作出什麼表示？面對行政官員備詢實問虛答、答非所問，甚至口出惡言羞辱國會議員，游錫堃有無出面捍衛國會尊嚴？又面對民進黨一再以多數強行通過法案，游錫堃又作了什麼？與他所認知多數決定、尊重少數的民主相去甚遠。

江啟臣稱，如果游錫堃認為的民主典範只是「依法治理」，只要依法提案，就依法處理，就是「議事中立」，那不是自證多數暴力也是民主。過去民進黨在野少數時在國會的各種杯葛抗議不就都是違法亂紀，毫無民主法治可言？如此國會議長毫無存在的必要，民主若只剩多數決，可以直接把「立法院」給廢了。