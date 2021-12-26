新冠肺炎變異株Omicron肆虐全球，讓疫苗的保護效力再度受到高度關注，精神科名醫沈政男分享英國官方最新關於Omicron的工作報告，指出Omicron住院率是Delta的40%到60%左右，打三劑疫苗的保護效力，最強的是2劑BNT+莫德納，九周後仍可維持75%保護力。

沈政男昨天（25日）在臉書發文，分析英國衛生安全局(UKHSA) 最新發布的Omicron工作報告，指出Omicron的重症住院率沒有南非估計得那麼低，約是感染Delta的40%到60%左右。

報告也同時公布三劑疫苗保護力，對抗Omicron保護力最強的是「BNT+BNT+莫德納」，剛打完有75%左右的保護效力，九周以後仍可維持在75%。第二名是「3劑BNT」剛打完有70%保護力，九周以後降到了45%。第三是「AZ+AZ+莫德納半劑」，也是台灣學英國的疫苗打法，在剛打完是60%，九周以後降到了45%，而「AZ+AZ+BNT」的組合，對抗Omicron的保護力在剛打完是60%，九周以後降到了35%。

沈政男說，至今已打兩劑AZ超過五個月的人，對Omicron的保護力已經不多，第三劑該怎麼打、何時打，則要自己想看看，若現在打第三劑，春節期間保護力可以維持60%左右，但到了明年三月以後，就會降到35%至45%。

至於「AZ+莫德納+莫德納」的組合，沈政男說，目前尚無相關研究數據，想打的人就去打，應該不會比「BNT+BNT+莫德納」差，他同時也表示，自己還沒打第三劑，若要打也一定是要求「世界最佳」。