12月以來外資在台股轉賣為買，累計買超逾300億元；而勞動基金看好明年台股表現，預計明年將再辦理450～600億元委託投信國內投資；目前累計仍有490億元未撥款。上周五美股3大指數續揚，在美股大漲帶動氣氛，加上電子、金融和傳產股齊漲以及市場期待元月行情下，台股封關行情可期。

封關行情在電子類股部分，上周以光電及電子零組件族群表現最佳；光電龍頭股大立光(3008)在外資調升評等下大漲9.4％，帶動光電類股上漲2.71％，在電子零組件部分，國巨(2327)上揚5.82％、金像電(2368)上揚10.72％、信邦(3023)上漲11.78％、欣興(3037)上漲7.66％、嘉澤(3533)漲9.75％及AES-KY(6781)大漲13.14％均為法人主要進攻標的。非電子股則有開發金(2883)、中鋼(2002)、元大金(2888)等出量價揚，也可望為封關行情的亮點。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，受到年底假期影響，交投降溫、主要權值股亦多呈現盤整格局，不過基本上整體格局仍是呈現好的面向：一是成長股和循環股輪動表現，一是科技股、非科技股也都有輪動表現。

安聯投信台股團隊表示，儘管近期主要權值股不動、大盤大致維持區間整理格局，但盤面上部分有利基支撐的標的主要是在營收獲利上修等利多消息帶動下、表現相對強勢、甚至股價來到新高。

在布局題材上，安聯投信預期晶圓代工、電源管理IC、ABF載板以及矽晶圓仍將維持供不應求的態勢，顯示整個上游電子供應鏈淡季不淡。在非電部分，建議關注持續成長、受惠低基期較低、結構性產業變化的、獲利持續上修中的產業及公司，像是衣鞋代工、EV 相關、電動自行車、家飾產品、隱形眼鏡、再生能源政策受惠族群的相關個股上。