《就業服務法》於1992年立法後正式引進藍領移工，而該法也限制移工不得轉換雇主與工作。勞團今(26)日表示，要求勞動部廢除《就服法》第53條第4項不得自由轉換雇主規定，將工作的自由權利交還移工，也預告明年1月16日日將舉辦移工大遊行。

台灣國際勞工協會、天主教希望職工中心、天主教新竹教區移民移工服務中心等團體今於勞動部前召開「我要自由轉換雇主」移工大遊行行前記者會，並舉著「FREEDOM大布」表達訴求。

根據《就服法》第53條第4項規定，受聘僱從事第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之外國人，不得轉換雇主或工作。但有第五十九條第一項各款規定之情事，經中央主管機關核准者，不在此限。

台灣移工聯盟代表聶永莉表示，30年前台灣在《就服法》立法後正式引進外籍藍領移工，至今在台移工人數已經約70萬人，但30年來這些藍領移工卻陷入不得轉換雇主或工作的困境，在面對不友善的工作環境下，移工只能被迫忍氣吞聲，導致有人選擇負債回國，而選擇逃跑的移工更落入無保障的境地。

聶永莉指出，移工們今日舉著「FREEDOM大布」集結在勞動部前，就是要質問長期移工政策的不公，控訴台灣政府有愧於自由二字，30年來從國民黨到民進黨，政黨輪替已經3次了，移工的奴工處境要到何時才能改變？

台灣國際勞工協會專員許淳淮說，換工作無論對本勞或外勞都是應該享有的自由權利，勞工追求更好的勞動條件而換工作是很正常的事，但面對惡劣勞動環境時，最後的抵抗手段用台灣話來講就是「用腳投票」，只好一走了之。

記者會預告，移工大遊行將於2022年1月16日舉行，當天中午12時在台北車站西一門集合，遊行隊伍將於下午1時出發前往民進黨部，最後走向終點勞動部，訴求自由轉換雇主、廢除《就服法》第53條第4項規定。

勞動部表示，現行規定聘僱期間原則上禁止例外同意，但三年契約期滿可以自己選擇新雇主，這已經是自由轉換，若聘期中要放寬規定就要涉及修法，這部分仍要凝聚社會共識。