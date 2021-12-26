中方為了和外國競爭，似乎在致力打造發動機，繼秀出裝備殲-20隱形戰機的渦扇-10效能後，似乎又在研製世界最強大的史特靈引擎（Stirling engine）上獲得重大進展。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，這種熱引擎可用在發電和推進潛艦上。而中方官媒《環球時報》說，中國船舶集團（CSSC）21日在微信公眾平台上宣布，旗下第711研究所打造的第1具大功率史特靈引擎通過了性能測試。而它的額定功率達320千瓦，功率轉換效率為40%，是目前全球已知功率最大的史特靈引擎。

一位不具名的中方軍事專家說，中國面臨研製各式發動機的挑戰，而自製史特靈引擎成功，不過是近年來他們在相關領域進展迅速的例證之一。中國據說一直在研製各式引擎原型，在成功為殲-20打造了現代發動機後，已加速為運-20運輸機等其他軍機研製並測試發動機。

此外，中方也在為C919客機研製渦扇噴射引擎。而這一切發展都顯示，中國不斷在致力研製軍用和商用飛機引擎。如果中國真的研製出世上最強大史特靈引擎，那或許可以為中國發動機製造提供亟需的刺激。

史特靈引擎是一種閉式循環發動機，熱源外置。它能搭配傳統熱源，也可以搭配核熱源。史特靈引擎結構既嚴密又簡單，可快速啟動，採用模組化配置，具有明顯優勢。而這種採用鈉冷快速反應器的發動機不再擔心鈉水反應，十分安全。

而軍事觀察家說，眾所周知，史特靈引擎可用來推進潛艦。據瑞典紳寶集團（Saab AB），也就是考庫姆（Kockums）造船廠的母公司刊出的文章說，史特靈引擎絕氣推進（AIP）系統能讓潛艦不必浮上水面充電，讓它們能把潛航時間從幾天延長為好幾星期。同時史特靈引擎既安靜，又不會震動，能使潛艦在水中能保持寂靜，讓敵方極難發現。