今年聖誕節剛好遇到周末假期，許多人從平安夜（24日）當天安排活動，吃聖誕大餐、交換禮物等。不過有網友感嘆，台灣近年過聖誕節的氣氛越來越沒fu，他好奇詢問其他人，網友點出一關鍵，「以前聖誕節會放假，現在真的沒什麼感覺」。

PTT上許多鄉民熱烈討論，以前過聖誕節，路上到處可見戴著聖誕帽、穿著紅配綠聖誕服裝的人，店家也會應景播聖誕歌曲，如今越來越沒有過節的氣氛。原PO感嘆，大家好像不太把聖誕節當一回事，相關慶祝活動逐漸式微。

有網友不認同，指新北、台中等地把聖誕辦得有聲有色，吸引大批人潮，成為跨年前另一商機。但更多網友說，這幾年過聖誕真的還好，最大原因或許和「放假」有關。

不少年輕一輩的人，不曉得12月25日其實是「行憲紀念日」，自1963年起成為國定假日，這一天是要放假的，紀念中華民國實施憲法。直到2001年起，政府公務人員實施周休二日，才取消行憲紀念日放假；僅部分教會學校或企業，會在這一天放假。

「平安夜很久沒聽到聖誕歌曲了」、「今年比較淡，不過路上人車還是很多」、「覺得配合商人炒作，跟情人節一樣」、「好像連超商都懶得布置，以前店員會扮成聖誕老公公」、「往年沒放假差很多，至少平安夜就不能玩太晚」。