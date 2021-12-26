耶誕節當晚傳出鳳山區和三民區多處路段再度停電一事，國民黨市議員李雅靜狠酸，「路燈又不亮了，耶誕老公公找不到回家的路了」。（市議員李雅靜提供／石秀華高雄傳真）

高雄市鳳山和三民區在耶誕節停電，被國民黨高雄市議員李雅靜狠酸「路燈又不亮，耶誕老公公找不到回家的路了」；高雄市長陳其邁今（26）日上午出席愛河灣遊艇碼頭Ａ區間簽約典禮，會後對於媒體提問台電停電一事直言：「我很不高興，這是很掉漆的事，台電內部應該要檢討」。

高市鳳山區一帶今年9月和10月間停電事故頻傳，市長陳其邁曾在議會公開批評台電「太落漆」，陳其邁當時對外表示，他認為有很多電力管理應該都要再加強，市府也要求台電老舊線路加緊汰換，電力設施也要加強巡查。

豈料，耶誕節當晚卻又傳出鳳山區和三民區多處路段再度停電一事，讓藍營議員李雅靜撿到槍，在臉書發文指第一時間通報相關單位搶修，狠酸「路燈又不亮了，耶誕老公公找不到回家的路了」。

對於台電屢傳停電造成市民生活不便，陳其邁今（26）日上午出席愛河灣遊艇碼頭Ａ區間簽約典禮，會後對於媒體提問有關台電又停電一事，陳其邁重話直指：「我很不高興，這是很掉漆的事，不應該發生的事情，台電內部應該要檢討，不應該一而再、再而三的發生」。