立委提案指出，海軍自108年至110年飛彈實彈射擊統計中，除MK44魚雷（啞雷）。拖式2A型反裝甲飛彈及刺針防空飛彈，在各年度試射數達到一定數量之外，多數彈種各年均發射1枚或2枚，此外更有少數彈種並非每年都射擊，連我國自行研製生產的雄二飛彈、雄三飛彈亦有類似狀況，訓練量明顯不足。立委因此連署提案，要減列明年度相關訓練預算的額度，要求海軍司令部重視這個問題。

立法院國防委員會明天起，一連3天審查國防預算公開部分，朝野立委提案近千件。

另陸軍移撥15架UH-60M黑鷹直升機給空軍，空軍原擬將其中的5架改裝使其具備夜間海上搜救能力，因報價太貴，不如改向美方買新機，並請美方提出「增售」夜搜黑鷹直升機的報價，引發朝野立委關切，立委提出主決議的提案，若是空軍確定如此進行，就應將5架原屬陸軍的黑鷹直升機歸還給陸軍，並且要在二個月內將歸還陸軍的評估及進程書面報告，送交立院外交及國防委員會。

主決議並指出，陸軍內部對UH-60M黑鷹直升機的原始需求量為90架，後來買了60架，在分別移撥各15架給空勤總隊及空軍之後，現僅餘30架，既然空軍表示5架UH-60M型機的夜間海上搜救能力提升案，將改為採購新機方式進行，倘確認將採購夜搜能力的新型直升機，其5架原規劃進行提升案的UH-60M黑鷹直升機，應歸還陸軍。

此外，陸軍現有460輛M60A3（TTS）戰車，陸軍計畫以3年為期，投入4億4401萬元經費，委由中科院進行部分M60A3（TTS）戰車射控及觀瞄系統的更新，但立委提案認為，這項計畫只有砲控？射控與觀瞄系統等項目，「為何只有上半部的提升？下半部卻沒有提升？」

立委連署提案，要將這項計畫在明年度編列的2000萬元經費全數凍結，待陸軍重新研擬相關提升計畫，並向立院外交國防委員會提出書面報告後始得動支。