「高雄港愛河灣遊艇碼頭A區興建營運招租」案，26日與亞果遊艇開發公司正式簽約，這是陳其邁2005年擔任代理市長，與港務公司共同努力，開始「港市合作」之後，再以現任市長身份宣佈，「港市合作」要一棒接一棒，「油門大力摧落去，加速進行」，推動愛河灣及週邊遊艇、觀光休憩、文化創意、音樂娛樂、以及數位科技等的複合式場域，並有效串連成為全國唯一的高雄遊艇服務產業生態圈。

由台灣港務公司提供國際商港水域空間、高雄市政府提供流行音樂中心陸域場地，共同委由高雄港區土地開發公司辦理的「高雄港愛河灣遊艇碼頭A區興建營運招租」案，26日與得標廠商亞果遊艇開發公司簽約，除了高雄副市長史哲、立委賴瑞隆等政界人士應邀觀禮，產業界的東哥遊艇、中信遊艇、以及台灣遊艇公會理事長龔俊豪等遊艇界人士也都與會。

土開公司董事長沈妙姿簡報指出，「港市合作」是高雄所開創的會議模式，高雄市政府與台灣港務公司自2015年起，以召開港市合作平台會議的方式，協調並解決港市發展相關議題。

她說，由史哲副市長及港務公司共同主持的港市平台合作會議，陸續推動包括高雄土地開發公司成立、高港二號碼頭棧貳庫與周邊交通改善、愛河灣擋浪提、大港橋等公共建設、港區空污防治與監測、高港候工室土地活化變更整建招商，高港7號碼頭大港倉商場及浮空劇院興建，以及26日簽約的愛河灣遊艇碼頭案，都是在這港市合作架構下，迅速以6個月的時間盤點土地和水域，成就「亞果遊艇集團」投資遊艇碼頭開發，累積不少的成果與績效。

台灣港務公司董事長李賢義表示，高雄港持續與高雄市政府提高舊港區價值，除了既有港口進化發展外，努力打造城市和港灣的連結，並同步進行商港區的調整及產業維繫之下，縫合港市再創契機，愛河灣遊艇碼頭開發就象徵著舊港區轉型開發的下一階段，期待與密切持續港市合作。

一直關心高雄遊艇產業發展的立委賴瑞隆表示，他在高雄市政府擔任海洋局長期間，舉辦第一屆高雄國際遊艇展，在高雄展覽館前打造遊艇碼頭，進而開啟愛河灣、一船渠、五船渠遊艇碼頭的招商與開發，期待看到高雄遊艇產業製造、銷售、展示、觀光休憩旅遊到海洋教育的串聯發展。

高雄市長陳其邁致詞指出，他在2005年擔任高雄代理市長時，與港務公司共同努力，開始「港市合作」之後，高雄港舊港區在歷任市長及港務公司協助下，一棒接一棒，共同的方向就是將典型工業港口轉型，促成現在的亞灣核心精華，高雄從現在起，「油門大力摧落去，加速進行」佈建和投資。

陳其邁表示，高市府帶頭發展遊艇產業，也擁有3艘文化遊艇，可帶貴賓飽覽亞灣重大建設，以海上視角欣賞高雄，沿路遊賞高雄港國際級重大公共建設，景象不亞於澳洲雪梨港與義大利熱那亞港。

他說，26日的簽約儀式，就像是把愛河灣這個女兒，嫁給亞果遊艇集團，希望亞果可以像照顧女兒一樣，好好的經營遊艇碼頭，細心呵護這片港灣，陳其邁透露，他告訴跨國企業在台高階主管，以後到高雄，「不用擔心停車問題，反而是要擔心，遊艇要停在那個碼頭？」

陳其邁指出，台灣是海洋國家，而高雄是海洋首都，在中央推動「向海致敬」政策的同時，高雄則是「向河致敬」，希望民眾對於山海河港，有更多的了解與親近，「不用畏懼水域」，而是要把海域生活視為日常的生活。