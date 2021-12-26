「哈林」庾澄慶與伊能靜所生的兒子「小哈利」已19歲，今年8月宣布要以本名「庾恩利」出道，帥氣穿搭或女裝打扮都曾引起外界迴響的他，平時也常透過IG分享照片並與粉絲互動；庾恩利昨(25)日聖誕節又扮女裝亮相，被粉絲爆讚喊「正妹」、「辣！」，「小哈利」也大方回應，妖嬌表示：「I LOVE YOUUU」。

庾恩利昨(25)日聖誕節在IG發布「美照」，只見「小哈利」戴上假髮，穿起全黑連身洋裝，並打卡在法國塞納河畔；網友看到後紛紛留言讚道：「正妹」、「辣妹是誰」、「太美了吧」、「好辣呀」、「超漂亮的！拜託眼妝教一下！」、「我真的會被漂亮死」，庾恩利也大方接受大家的稱讚，並以妖嬌語氣回應：「I LOVE YOUUU」，拉長的「U」彷彿回以一吻。

今年19歲的「小哈利」先前在美國的藝術學院留學，相當多才多藝的他，對時尚，音樂片都十分有興趣，且過去不論是帥氣穿搭或女裝打扮均能引起外界迴響。「小哈利」今年8月宣布以本名「庾恩利」出道的，希望朝著獨立音樂人的路線前進，有點向爸爸「哈林」庾澄慶的成就致敬看齊的味道。

庾恩利也在他的的微博自介欄上寫到，自己是「獨立音樂人，代表作《你說要我愛你》」，該曲也是媽媽伊能靜先前曾在《乘風破浪的姐姐》所表演的歌曲，不僅詞曲創作全由他一手包辦，連舞蹈也是「小哈利」親自編排，被好評為「作品十分成熟」；而身為資深音樂人的爸爸庾澄慶則說：「我覺得小孩做他想做的事情，然後健康快樂就完美了」，展現出疼愛中不失期許的父親心情。