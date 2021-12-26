全快閃雲端世代資料平台供應商Pure Storage（NYSE: PSTG）為協助企業迎戰後疫情時代全球復甦下的各項挑戰，對此公布2022年亞太區儲存6大關鍵趨勢預測，盼協助企業開展年度新計畫時超前部署、掌握市場發展趨勢。

Pure Storage預測的亞太區儲存趨勢6大關鍵，包括：一、企業技術人才爭奪戰開打。二、容器將成為企業競爭優勢。三、備份與復原將成為現代化資料防護利器。四、雲端服務無所不在。五、持續追求環境永續發展。六、鄰近技術（Technology adjacencies）將創造新典範。

首先，人才需求預期將隨著全球經濟復甦急遽成長，帶動薪資上漲，員工將更偏愛能提供居家彈性上班，並擁有良好環境、社會和企業治理（ESG）規畫的企業。預期科技領域相關技術人才需求將擴大，甚至可能出現短缺與競爭情況。

其次，數位轉型將在明年加速發展，並集中於能協助企業取得競爭優勢的項目，如擴大投資容器化技術和Kubernetes服務技術，企業將持續發展特有的雲端原生應用程式與容器化微服務，將重塑IT人員開發及執行應用程式方式，進一步大幅改善企業IT營運效率。

而對資訊長（CIO）而言，維護公司資料資產、發揮最大效益為最重要工作，近2年在疫情催化下，勒索病毒攻擊數量大增，為資安長（CISO）帶來全新挑戰，現階段僅擁有資安解決方案，已無法有效全面遏止勒索軟體。

對此，企業必須多方藉由資料備份功能來建立安全副本，使其在面臨勒索病毒事件也能迅速復原資料，有效避免營運中斷。據此，未來「信任基礎架構」將孕育而生，藉由區塊鏈和安全憑證這類不可被篡改的技術，來解決數位領域的身分認證問題。

而為了加快轉型腳步，世界各地企業將競相擁抱雲端運作模式，甚至在企業內建置雲端、一切採用雲端模式來運作，幫助企業營運自動化，並打造彈性的基礎架構，為企業提供隨選資料服務。預期未來將出現更多自動化與協調工具，幫助企業輕鬆部署雲端運作模式。

除此之外，訂閱服務亦將成為另一種常態，為企業帶來更大的靈活性。對於非核心業務，企業將追求速度、永續性與簡易性，並選擇採用即服務（as-a-service）將心力和資金集中在核心業務上。

同時，隨著全球企業朝向淨零排放目標邁進，擁有透明化與可稽核的ESG治理將成為許多公司的首要任務，政府單位也將針對部分不遵守ESG規範的企業進行管制或提高賦稅。從科技層面來看，企業將陸續投資可節省能源的技術，如快閃儲存亦是其中之一。

最後，隨著全球邁向5G及更新技術出現，物聯網將使得更多資料在邊緣區域產生及蒐集，擁有完善的分散式IT基礎架構更為重要，能管理與保護中央及邊緣儲存的資料，透過數十億的感測器將為企業蒐集大量非結構化資料，提供更多的商業洞見。

而過去Web 2.0使網路從靜態網頁轉變成互動式體驗，使用者創作內容也催生行動化、社群網路及雲端出現。如今，由邊緣運算、去中心化資料網路（區塊鏈）及人工智慧（AI）3項基礎所建構出來的Web 3.0即將誕生。

Pure Storage表示，Web 3.0將促使分散式使用者和機器不再需要透過第三者，就能夠透過點對點（peer-to-peer）網路彼此交換資料，這使得資料擁有權移轉到一種開放、無信任、無權限的框架底下。