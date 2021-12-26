民進黨立委許智傑 (吳家豪攝)

針對在野黨批評修憲綁大選，民進黨立委許智傑今日表示，修憲和公投不同，公投綁大選有可能因為案件太多而開票至深夜，但修憲門檻高，案件數量也少，不太會影響選務進行，應該慎重考慮。

立法院近日召開修憲委員會，討論修憲相關問題。民進黨修憲委員會召委管碧玲日前表示，修憲不同於公投，應該跟大選合併舉行。但此舉遭國民黨立委陳玉珍批評，民進黨才剛否決公投綁大選，現在卻提出修憲綁大選，有如打臉自己。

管碧玲指出，修憲只有一題，不會有第二題，且出了立院才能公民複決，不會像公投案有5、10題。而提出修憲案，必須要4分之3的立委同意，具有高度共識，不會有對立與衝突。

管碧玲說，修憲提案不會有候選人兼連署人的狀況，候選人不可能變成修憲提案連署人，而造成制度衝突問題。基於上述狀況，才會認為大選跟修憲複決案一併舉行。

許智傑表示，如管碧玲所言，修憲跟公投不同，而公投可能因為案件多，導致存在投票12點，開票開到3點的現象，但修憲門檻高，案件數也少，不太會影響選務，管碧玲的提議應該來慎重考慮。