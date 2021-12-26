🎄 LeBron James x James Harden 🎄



Beard (23 points), Bron (22 points) in an #NBAXmas duel halfway through the action on ABC/ESPN. pic.twitter.com/ekR8H9MoMu — NBA (@NBA) December 26, 2021

就在史坦普中心正式更名「Crypto.com體育館」這一天，「小皇帝」詹姆斯再次創造歷史紀錄！詹皇26日超越「小飛俠」布萊恩，成為耶誕大戰史上得分最多球員，他也貢獻39分、9籃板與7助攻，不過湖人仍以115比122不敵籃網，除了輸掉耶誕大戰，更吞5連敗。

湖人首節防守當機，竟讓籃網單節轟下38分，也讓湖人落後到15分之多，幸好次節一開始，湖人打出11比2小高潮追上，上半場還剩3分52秒，詹姆斯也靠罰球命中，超越布萊恩成為史上耶誕大戰得分最多球員，詹皇半場摘22分。

帶著4分落後進入下半場的湖人，第3節再次攻守失序，雖然一開始連進兩顆三分球超前，隨後卻遭哈登、米爾斯兩人砲轟，打完前3節，籃網反以102比82大幅領先，甚至來到末節擴大到23分，不過湖人又在詹姆斯帶領下再次追分。

來到最後8分44秒，哈登偷打荷頓塔克要害被吹惡意犯規，湖人趁機打出17比0猛攻，轉眼追到只差6分，更靠蒙克最後45秒上籃追平，可是克萊斯頓接著橫扣詹皇完成三分打，然後哈登4罰俱中，宣告湖人反撲無效仍吞5連敗。

儘管才剛解除聯盟健康協議、相隔15天重返球場打球，哈登仍拿36分，另有10助攻、10籃板的大三元，米爾斯投進8顆三分球也有34分；湖人除了詹姆斯，蒙克替補拿20分，安森尼17分、11籃板，韋斯布魯克13分、12籃板及11助攻的大三元，卻在末節頻頻放槍。