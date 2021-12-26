「焦糖哥哥」陳嘉行今年5月加入民進黨，11月在臉書宣布將投入台北市第1選區士林、北投的議員選舉，並於12月24日發表參選宣言；而網友也好奇，他是否能從民進黨的黨內初選出線？

陳嘉行11月宣布參選北市議員時曾表示，「一定選到底，除非黨主席蔡英文希望我不要選」，雖有意參選，但黨內有初選機制，要通過才能正式提名，若初選沒過，仍會出來幫忙民進黨議員和縣市長選舉。

12月24日陳嘉行在參選宣言中提到，過去他是個認為政治「好髒好複雜」，對議題漠不關心，提不起勁去投票，覺得顧好生計就好的人，直到2018年才發現，即便對政治再冷漠，政治還是無時無刻的影響著每一個人，選擇「漠不關心」等同讓別人來替你決定自己生活裡的一切，甚至是國家的未來：無論結果如何你只能概括承受。他也提到，自己沒有背景、沒有後台，也沒有派系或財團支持、沒有錢登廣告，因此需要用市民的力量助他進入議會為民服務，也希望大家在民進黨初選民調能支持他。

對此，PTT有網友好奇提問，「看好焦糖能從初選出線嗎？」其他鄉民則留言表示，「拜託不要」、「這位還是不要吧」、「他民調至少要贏許智全（溫泉里里長）才有機會靠年輕人加權上去」，有人則認為「會過但選不上」、「穩過的，小英堅強的盟友」、「改成本名就沒人認識，但士林不難過吧」。