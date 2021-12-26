一名張姓男子在24日下午3時許，到新北市三重區正義北路提領58萬現金準備返回公司，途中遇上兩名惡煞將他強擄上車，搶走萬元現金，張男隨後被載往中和員山路丟包，警方追緝在25日中午近12時許，於新北市新莊區逮捕1名徐姓嫌犯，晚間又逮捕羅姓嫌犯，據了解，兩人都是受到指使犯案，目前正深入追緝幕後藏鏡人。

據了解，被害人張男任職於某科技公司，實際上疑似從事虛擬貨幣買賣，張男受老闆所託，在銀行開設帳戶方便資金業務往來，24日下午3時許，張男老闆請張男到三重區正義北路中國信託提領58萬現金，張男才剛領完現金，就遭兩嫌當街矇眼強擄上車。

張男遭擄上車後緊抱現金，但仍被車內惡煞強搶，過程中張男數度掙脫、向外求援也遭車內惡煞痛打，惡煞將車開往新北市中和區員山路某處時，將張男拉下車拖到暗巷丟包後開車逃逸，張男下車後趕緊報案，警方立刻組成專案小組積極追逮，經調閱監視器畫面比對，鎖定兩名嫌犯身分。

25日上午11時40分左右，警方循線於新北市新莊區裕民路逮捕25歲徐姓嫌犯，晚間又在三峽逮捕羅姓嫌犯，查扣贓款現金4萬8000元與1萬2900元。經初步了解，整起案件疑與虛擬貨幣糾紛有關，但因兩人互不認識，都表示是受到他人指使，目前警方正追捕幕後藏鏡人當中。