大陸女星迪麗熱巴是維吾爾族人，姣好美貌被列為「新疆四大美人」之一。最近她首登脫口秀節目《脱口秀跨年》，一時說錯脫口秀演員徐志勝的名字，竟能急中生智扭轉尷尬場面，讓大批觀眾拍案叫絕。

迪麗熱巴頂著及胸中長髮，身穿豹紋寬鬆西裝外套，搭配藍色條紋牛仔褲，以輕鬆姿態站在舞台上發言，回顧今年一直待在劇組裡拍戲，都被叫做勞模（勞動模範），「我從這個劇組裡出來，我就發現這個世界還真的變化挺大的，現在我是勞模，徐志『瓶』…」說到這裡，台下的人笑倒一片，她意識到自己把口誤徐志勝的名字，愣了8秒馬上切換笑臉模式繼續接下去：「現在我是勞模，徐志勝是花瓶！」成功逆轉出糗的局面。

迪麗熱巴馬上把徐志瓶改為徐志勝是花瓶，腦筋動得十分快。（圖／微博@綜藝妙姐）

除此之外，迪麗熱巴還有一part也很妙語如珠，她自爆媽媽打電話來催婚，說快30歲再大就沒人要，此時迪麗熱巴自信地回：「媽，迪麗熱巴怎麼會沒人要呢？」不過媽媽也不是省油的燈，秒回：「你再不結婚，媽媽就不要你了」，想不到迪麗熱巴青出於藍，立馬再回：「媽，怎麼可能呢？哪個媽媽不想要一個迪麗熱巴呢？」被問到嘴巴怎麼那麼甜時，迪麗熱巴幽默地回：「因為我們那晝夜溫差大！」意指新疆盛產的水果因為當地獨特的氣候，能快速累積糖分和香氣，自然比其他地區的瓜果還要甜，說完迪麗熱巴嘴角都失守，露出一抹新疆出產的超甜燦笑。

迪麗熱巴被媽媽催婚，過程中笑料不斷。（圖／微博@脱口秀跨年）

許多網友看了迪麗熱巴的脫口秀演出，都被她的聰明和幽默逗樂，紛紛留言：「迪麗熱巴有點喜劇天賦在身上」、「好有趣的一個女生」、「熱巴真的講段子信手拈來，有被可愛到」、「寶貝說得好棒」。