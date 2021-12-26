先前說過懶得再評論湖人隊的球評帕金斯（Kendrick Perkins），他在湖人糟糕的表現之後又在ESPN節目上嚴詞批評，建議湖人「乾脆拆掉3巨頭」。帕金斯點名該被換掉的是後衛韋斯布魯克（Russell Westbrook），「可以被賣掉、或是應該被賣掉的那個人是韋斯布魯克。我不知道他卡著合約要怎麼辦，但這是湖人的問題，他們總是一堆藉口。你們說總教練佛格（Frank Vogel）不好，但佛格不在（被隔離）他們也是輸球。」

帕金斯還點名詹姆斯（LeBron James），打贏爛隊魔術沒什麼了不起，但湖人卻又被馬刺痛宰28分，詹姆斯應該做的是正視球隊現存的化學效應問題（湖人根本不存在化學效應），而不是把敗戰歸咎於有誰被疫情隔離，因為整個聯盟都受到疫情影響，不是只有湖人。「現在的湖人真是可悲，我們該使用的就是這個詞。」

耶誕大戰的前幾日，帕金斯已忍不住在推特嘲笑：「我不知道詹姆斯是否該考慮轉回騎士隊了？我的意思是騎士的陣容很棒！別介意我，你們請繼續。」事實上外頭還真的謠傳詹姆斯考慮離開湖人另謀發展，不過在《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）向詹姆斯經紀人瑞奇保羅（Rich Paul）求證之後，澄清是流言而已。除了合約問題，本來也很難令人相信詹姆斯會冒著得罪洛杉磯球迷的風險，拉下臉返回騎士隊。