顏寛恒批林靜儀和民進黨：企圖讓年輕人仇富反商

台中第二選區立委補選國民黨候選人顏寛恒，今天到烏日主持主委盃棒球錦標賽。媒體詢問候選人林靜儀在臉書PO最新競選影片，指地方籠罩在恐懼中，要大家出來投票。顏寬恒指出，林靜儀用這些不實影片，企圖影響年輕人，讓年輕人仇富反商造成社會的撕裂；林靜儀醫師、民進黨就是要如法泡製共產黨在大陸文化大革命所操作的紅衛兵一樣，在台灣施行把台灣的年輕人操作成綠衛兵。

顏寬恒表示，他已多次聲明，競選主軸應回到台中市第二選區地方發展和需求，對手林靜儀醫師，竟將他對NCC提出告訴和質疑的影片納入她的競選主軸，用這些不實影片企圖影響年輕人，讓年輕人仇富反商；民進黨執政後，台灣經濟一路敗壞，低所得高房價也是在民進黨執政時產生，如此不知改進檢討。

顏寬恒說，竟然還用這種政治操作方式，把這些如同當時共產黨在大陸文化大革命一樣，操縱紅衛兵打倒地主、打倒資本家、打倒企業家，製造年輕人的世代對立、族群對立，激起年輕人的仇富反商情結造成社會撕裂。林靜儀醫師和民進黨是否要如法泡製共產黨在大陸所操作紅衛兵一樣，在台灣施行把台灣年輕人操作成綠衛兵。

媒體詢問林靜儀，說到若不是國民黨搞罷免和公投，中二選區也不用三個月選三次？顏寛恒指出，公投和罷免都是人民的直接民意展現，也是人民的權利，從這樣的言行更可以看出，是不是公投和罷免對象只要不是民進黨都可以，只要是民進黨都不行？這樣的言論和主張，直接表明林靜儀和民進黨就是要沒收公投。