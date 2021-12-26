台鐵EMU3000新城際列車今天由行政長院蘇貞昌正式宣佈入營運（莊哲權攝）

台鐵EMU3000新城際列車今天由行政長院蘇貞昌正式宣佈入營運（莊哲權攝）

台鐵EMU3000新城際列車今天由行政長院蘇貞昌正式宣佈入營運（莊哲權攝）

更新內容12:37)台鐵EMU3000新城際列車今天由行政院長蘇貞昌正式宣佈投入營運，交通部長王國材、台鐵局長杜微等人承諾，政府與台鐵將從人、車、路與制度等4面向落實改革，並於明年第1季起辦理第3方安全評鑑，徹底杜絕行車及工安風險。

蘇貞昌表示，台東很美，但受限於交通，要來很不簡單，鄉親回家也很困難，這些問題由來以久，非一朝一夕能解決，現在包括南迴鐵公路、蘇花改都已完工，花東縱谷的改善工程也在進行中，雙軌化也已經核定，花東應該用最大的資源帶動繁榮與進步。

蘇貞昌指出，EMU3000的加入不只是運量的增加，也是質的提高，台鐵的改革是社會的期待，希望台鐵對於行車的安全有更大的投入，做得到位、做得好，政府絕對會全力支持。

台東縣長饒慶鈴提到，EMU3000加入東線能夠提升運能，但要真正解決問題，南迴及花東鐵路全線雙軌化，才能縮短列車交會次數及等待時間、編排有效率的車班，交通安全不能等，呼籲中央能夠加快建設期程，帶給花東鄉親更安全的回家路。

今天舉辦首航典禮的EMU3000型列車為台鐵局最新型的城際列車，將於今年年底前完成7列共84輛之交車目標，並計畫於12月29日前至少完成3編組之測試，營運初期將以服務宜、 花、東民眾為主，以有效疏解花東地區一票難求之情形。

台鐵表示，該新城際列車在外觀及內裝的設計上，首次以鐵局、美學設計委員 會以及民眾參與等3方合作模式，採用極簡與沈穩風格，不僅獲得Good Design設計委員會青睞，更一舉奪下2021年世界百大（best 100)設計的殊 榮。

交通部長王國材強調，隨著EMU3000新城際列車的引進，交通部將持續要求台鐵局加速推動安全改革工作，包括鐵道邊坡滑動、軌道異物入侵 偵測以及降低車輛故障率等，都要一併檢討與改善，以達到鐵道整體安全提升之目標。