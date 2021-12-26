小米於今年在台灣市場推出多款智慧型手機、以及智慧家庭產品，持續建構完整消費性AIoT平台，小米在台灣市場也持續增加門市覆蓋率與提升實體通路的購物體驗，強化小米、用戶之間連結的重要關鍵，小米宣布，「小米之家台北信義直營店」整裝升級盛大開幕，成為全台首間小米之家全新形象店，除北台灣外，在中台灣小米也攜手全國電(6281)，「小米全國文心秀泰店中店」將於明(27)日正式開幕。

今年12月底前，小米完成了在全台開設30間實體門市的階段性目標，其中「小米之家台北信義直營店」更是最具指標性的門市，小米於2018年搶進台北市最繁華的一級戰區─信義商圈，「小米之家台北信義直營店」成為許多消費者看電影前必踩點的門市之一，以超高的集客效應創下單月最高營業額3000萬元的成績。

小米於2018年搶進信義商圈開設約61坪的「小米之家台北信義直營店」，每月平均客流高達十多萬人次，為信義商圈科技品牌中最熱鬧的門市之一。為提升消費者購物品質與體驗，「小米之家台北信義直營店」於同一店址整裝擴店，門市佔地擴增至117.84坪，大幅度增加93%的寬敞空間，強化體驗式購物的滿意度。

「小米之家台北信義直營店」門市擴增93%的空間內，不僅選用加大型的手機展示桌，完整陳列各系列商品不同顏色、型號，提供消費者最多元的選擇；店內規劃八大主題區，包含手機體驗、影音劇院、智慧家電、居家廚電、健康穿戴、旅行生活、智慧科技及配件周邊，更額外增設完整的AIoT智慧家庭實品屋，以居家客廳與廚房場景，情境展示小米手機與AIoT裝置之間的自動互連與運用，讓消費者不再只是單純選購商品，更能進一步親身體驗小米的智慧生活藍圖與實現。

除北台灣外，小米也宣布，與全國電合作的「小米全國文心秀泰店中店」將於明(27)日正式開幕。全國電於今年一月進駐百貨型商場，於台中秀泰文心店5樓精華區域開設新型態百貨店面，而小米於全國電秀泰文心店內設立獨立店中店，靠著百貨、家電與品牌端三方加乘的聚客效應，該店自6月底試營運後，逐漸累積固定客群，多款新上市的智慧型手機也於店內首賣，提供台中的米粉與消費者更多搶購小米新機的櫃點選擇，小米的AIoT智慧家庭產品，更因對準家電客群需求，成為全國電子文心秀泰店的熱銷品項。