致力經營玩具電商與IP變現孵化團隊的諾利嘉國際發布2021年營運數字，從2020年營收0.89億元，2021年已突破2億元，未受大環境影響，營收年增翻倍成長。諾利嘉國際董事長織田紀香表示，全球區塊鏈風氣高漲，但仍有許多產業因資訊落差而不得其門而入。2022年諾利嘉將開發區塊鏈技術進行模組化開發，協助想要進入區塊鏈遊戲的品牌主或IP授權方進行加速，透過這樣便利的平台服務，順利將旗下商品上鏈。

2021年諾利嘉除原有的玩具電商平台「哆奇玩具」成績亮眼之外，也在IP孵化項目上表現突出，不僅與霹靂布袋戲聯手推出素還真實體雕像銷售行動；聯合文創貓美術館公仔登上募資計畫；協助不二馬大叔、角落小夥伴等IP進行設計、行銷、上市等運作，在IP孵化品類就突破5000萬元銷售數字。另外，第三季諾利嘉獲日本國寶級動漫大師永井豪授權「無敵鐵金剛」實體雕像暨NFT商品登上幣安銷售，創下四秒內售出2.6萬個盲盒，預計實收破4000萬元營收規模。

織田紀香指出，今年將開發區塊鏈技術進行模組化開發，協助未能有明確品項或創意，也想投入區塊鏈或發行NFT的業主，也能透過諾利嘉團隊完整的孵化配套計畫，從產品設計、系統快速生成、模組化的區塊鏈技術、行銷推廣及國際宣傳行動，並完成部署智能合約，讓想像中的畫面成功登上區塊鏈。

織田紀香表示，區塊鏈遊戲蓬勃發展，世界各地的玩家都可以通過遊戲創造金錢價值。在區塊鏈遊戲中，玩家從消費者變成擁有者，不僅能設定遊戲故事的發展，還能完全控制遊戲中的道具。通過NFT來實現，對數字資產的代幣化，將其所有權轉移到持有的錢包。諾利嘉也將在2022年第二季推出區塊鏈遊戲，期待透過NFT市場，帶給玩家更多驚艷的作品。