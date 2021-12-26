國民黨立委溫玉霞提主決議指出，兩岸情勢日趨嚴峻，處於此種狀態之下的軍隊，應高度重視軍事情報之蒐集、分析、研判。然我國前對於情報作業的重視顯未達此水準，僅從預算角度便可看出，建議國防部通盤檢討規劃，開發多元情報來源及情報作業手段，必要時調整預算配比，將部份投資於硬體之資源移轉至情報部門。

主決議文指出，國防部主管111年度情報相關預算，在公開部分編列929415千元，加計「電訊發展室」的公開預算84303千元，約估總預算數3716億元的0.27％：如加計機密預算部分，依照往年預算編列比率，應該不會超過0.6％。這樣的比率過低。

換言之，軍情局與電展室兩個情報單位預算，各約10億元。

決議文指出，以美國為例，其2021年國防預算約7530億美元，其中情報預算為850億美元，估11.9％，由於美國的情報預算中包含大量的衛星及高科技預算，這種比率並非其他國家可以參考。但若以與我國情況比較類似的以色列及韓國做為參考，以色列2018年「摩薩德」的預算約為7.4億美元，估當年度國防預算216億美元的3.43％，另以韓國為例，其2021財年國防算總額約為53兆韓元，其中僅國家情報院的安保預算就達到7460億韓元，此外，國情院秘密特殊活動經費預算也達到近5000億韓元，二者合計佔國防預算的2.35％，分散在其他科目的情報預算還不可查。都遠比我國的情報預算估國防預算比率高。

主決議文指出，美國眾議院情報委員會2020年9月的一份報告顯示，美國在中國大陸佈建的情報網多半已遭破獲。其中央情報局於今年10月7日成立針對中國的高層機構「中國任務中心」，可以預見未來在對中國大陸的情報取得上，會更加依賴我國的情報單位，但是前提是我方的情報水準必須得到美方認可，對於我方情報機構來說，既是機會，更是挑戰。

主決議文指出，情報對於戰爭的決定性作用，在當前兩岸敵意日漸高漲時，國防部應更加重視情報工作，開發多元情報來源及情報作業手段，不論是人因情報或是技術情報。必要時調整資源配比，將部份投資於硬體之預算移轉至情報部門，建議國防部通盤討規劃，並於下一個會計年度的國防部預算。