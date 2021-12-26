立委中二選區候選人林靜儀在龍井區舉辦造勢，副總統賴清德等人到場助講。（陳淑芬攝）

民進黨立委中二選區候選人林靜儀今天舉辦龍井大造勢活動，前台中市長、交通部長林佳龍及立院副院長蔡其昌左批對手國民黨顏寬恒、右轟現任市長盧秀燕。林批評顏豪宅占用國土，卻甩鍋給他；兩人各批海線鐵路雙軌高架化，盧3年來都反對；中火燃煤炭改為燃氣，也不發照，呼籲支持林靜儀共同爭取地方建設。

民進黨立委中二選區候選人林靜儀龍井大造勢，今天上午在龍井區天波府廣場舉行，副總統賴清德；前交通部長、前台中市長及身兼林靜儀競選主任委員的林佳龍、台灣基進黨主席陳奕齊、立院副院長蔡其昌及林靜儀競選總幹事陳柏惟等人到場助講。

賴清德一開講就火力全開砲轟對手顏寬恒。他說，陳柏惟2年前將中二選區的消波塊搬掉，在立院表現很好，顏家選舉選輸，就用家族力量罷免，如果補選當選，社會沒有公益。他再攻擊顏豪宅占用國有土地、南屯違建等，都不是為老百姓做事。他強調，林與顏兩人曾同期在立院當立委，林的表現比顏好，是為社會公益、人民福祉的力量。

林佳龍將矛頭瞄準顏寬恒、現任市長盧秀燕，批評人民在檢驗顏的豪宅佔用國有土地時，顏卻甩鍋給他，說他當市長為何不查？林佳龍強調，顏家豪宅是在胡的任內大興土木，盧當市長時，樓房增高又增胖；南屯招待所也是他沒做市長後興建。

林佳龍細數他爭取海線地方及交通建設，並強調，台鐵高架及雙線化建設在市長換人後，就不做高架化了；雙線化已通過預算，但是現在卻又撤回。

蔡其昌也火力全開批評，中火燃煤炭改為燃氣，是盧不發照，才由中央直接發照；海線鐵路雙軌高架捷運化，是在地重大交通建設，他與林佳龍都積極爭取， 但換市長後，台中市府3年來都反對。