《就業服務法》上路30年，但該法限制移工不得自由轉換雇主，勞團表示，台灣用30年前的老舊條款禁錮移工，以及剝奪轉換工作的權利時，我們還大言不慚告訴移工台灣是自由、民主、進步的國家，「這樣的說法真的很假掰。」

《就服法》第53條第4項規定移工不得自由轉換雇主，而同法第59條雇主或被看護者死亡或移民、船舶被扣押或沈沒、雇主關廠或不依勞動契約給付工作報酬經終止勞動契約者，以及不可歸責於受聘僱外國人之事由者，上述事由經中央主管機關核准，得轉換雇主或工作。

天主教希望職工中心專員Ella表示，當移工變成廉價、好用、不能自由轉換主而失去自由身時，整體勞動條件難以提升，很多人說移工已經可以轉換雇主，仲介也說現在外勞會故意怠工，傷害的還是雇主；甚至勞動部也說移工可以轉換雇主了，但「可以轉換雇主」的事實卻是因為雇主違法在先而有的例外，可以轉換只是在模糊焦點，可以自由轉換才是移工的訴求。

Ella表示，台灣人民對自由應該不陌生，但連移工轉換工作都要雇主簽字，這叫做自由嗎？如果台灣人辭職還要老闆簽字同意才可以，你能同意嗎？國人卻受《勞基法》保障，台灣政府卻利用《就服法》中30年前的老舊條款，把移工禁錮在台灣人沒人想做的工作中。

Ella說，原本移工大遊行是在1月9日舉辦，但因為碰到中正萬華區的罷免投票被迫改期，當台灣人的民眾可以罷免投票，向世界說我們是自由民主的國家時，當移工不但不能自由轉換雇主，連申請集會遊行的自由都要被狠狠踩一腳，我們竟然還大言不慚告訴移工台灣是自由、民主、進步的國家，真的很假掰。

印尼移工自組團體「GANAS」會長Fajar表示，30年來對移工的歧視與剝削持續發生，就是因為移工轉換雇主的權利被剝奪，無論是自己的國家或台灣政府都沒有認真對待，台灣如此維護人權形象，卻用法律有系統地歧視移工，實在是非常大的反差。