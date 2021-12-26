大陸單日新增158宗新型肺炎本土確診個案，其中陝西西安市佔155宗，成為大陸疫情最新一波重災區。西安市此輪疫情由12月9日爆發以來，截至昨日已累計499宗本土病例。

陝西省委書記劉國中到西安市疫情防控指揮部，督導疫情防控工作，調整新一輪核酸篩查。

他強調，西安目前疫情防控正處於膠著期，需要將疫情防控作為當前最重要的政治任務，加大力度堅決遏制疫情蔓延，堅決防止疫情外溢。

另外，陝西省咸陽市過去一日也增加兩宗本土確診，延安市早前亦有發現本土個案。