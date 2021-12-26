西安成大陸疫情最新重災區 月初起增近500本土個案 12:422021/12/26 旺報 許依晨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陝西省委書記劉國中強調，要加強價格監測，嚴厲打擊囤積居奇，保證老百姓的正常生活。圖為24日，西安某社區居民排隊領取配送的蔬菜。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸單日新增158宗新型肺炎本土確診個案，其中陝西西安市佔155宗，成為大陸疫情最新一波重災區。西安市此輪疫情由12月9日爆發以來，截至昨日已累計499宗本土病例。 陝西省委書記劉國中到西安市疫情防控指揮部，督導疫情防控工作，調整新一輪核酸篩查。 他強調，西安目前疫情防控正處於膠著期，需要將疫情防控作為當前最重要的政治任務，加大力度堅決遏制疫情蔓延，堅決防止疫情外溢。 另外，陝西省咸陽市過去一日也增加兩宗本土確診，延安市早前亦有發現本土個案。 逢冬奧 北京過年防疫嚴 非必要不出京 大陸官媒點名 西安防疫令人大失所望 #西安 #大陸 #重災區 #新冠肺炎 #陝西省 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸中高風險區 元旦限制出行 04:102021/12/21 財經要聞 上海加強消毒 長榮暫停北高飛浦東航班 04:102021/12/26 焦點新聞 疫情防控不力 陸西安市處理相關責任人26名 09:322021/12/24 兩岸 大陸今起考研 多地升級考場防疫護航457萬考生創歷史新高 09:082021/12/25 兩岸 西安52人染疫 全市23日起實行封閉式管理 19:092021/12/22 兩岸 西安實行大範圍封閉式管理 努力降低傳播風險 09:152021/12/23 兩岸 陝西省委書記：嚴防死守高鐵等出市通道 堅決防止疫情外溢 10:452021/12/24 兩岸 陸港觀盤－經濟景氣承壓 政策著重穩中求進 04:102021/12/23 全球財經 西安防疫升級 全市封閉式管理 04:102021/12/23 焦點新聞 西安出現隱匿性傳播 36例本土病例均為Delta變異株 18:052021/12/21 兩岸 大陸春運1月17日開始共40天 交通運輸部料客運量超過前兩年 20:492021/12/25 兩岸 兩岸熱門新聞 社評／大陸對蔡政府發出的訊號 - 焦點新聞 - 旺報 每年滿足200萬戶家庭用電量 中國首個百萬千瓦級海上風電場並網發電 - 兩岸 - 旺報 陸交通運輸部：川藏鐵路全面開工建設 - 兩岸 - 旺報 中國須保持開放 化解美國兩極分化 - 產業財經 - 旺報 中企聯合會聲明：反對美國單方面阻新疆產品進入國際供應鏈 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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