南韓女子天團「TWICE」成軍5年，在全亞洲收穫高知名度，其中，台籍成員子瑜格外受到華人歡迎，以天然美顏聞名，曾被選為世界百大最美臉蛋冠軍，是國際認證美人，今年22歲的她，過去一直都是長頭髮，充滿浪漫風情，昨天她跟成員們在首爾開唱，陪伴粉絲過聖誕節，一現身讓人大驚喜，竟一刀剪去了長髮，目前的造型，是她出道以來從未有過的短度。

女團「TWICE」為了專心準備演唱會，缺席了年末的頒獎典禮大活動，昨天(12/25)終於等到驗收成果的時候，在首爾奧林匹克體操競技場開唱，是巡迴演唱會的第一天，可惜成員定延因健康因素缺席，但隊友們連同她的份賣力演出，場面盛大，仍讓粉絲感動、激動不已。

在這場演唱會中，子瑜帶給眾人一個大驚喜，她原本留著棕色長髮，現在登場不但將髮色染成魔幻紫，還一口氣剪短到及肩的長度，挑戰出道6年頭髮最短紀錄，造型師將她的短髮中分並燙出微微捲度，隨著舞動與風吹自然地飄動，展現了完全不同的魅力。

子瑜這次大膽的新嘗試，先前保密到家，IG上完全沒有走漏風聲，就為了聖誕節給眾人來個驚喜禮物，顯然達到了目的，因為她的短髮造型一曝光，隨即引發熱烈討論，「TZUYU」隨即登上推特熱搜，粉絲興奮激喊「短髮子瑜降臨了」、「造型好美」、「天啊子瑜剪短髮！」，全球有超過50萬人在討論她的短髮。