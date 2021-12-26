高慧君的妹妹高蕾雅跨足歌壇、主持、戲劇，41歲的她近日被有朋友查覺變豐腴，而她在25日公布真相選在聖誕節「報佳音」，已經懷孕5個月多月了。

41歲高蕾雅為電影《只要我長大》主題曲「愛不用說話」，創作的歌詞入圍第53屆金馬獎最佳電影原創歌曲，是三金（金馬、金曲、金鐘）入圍者。昨25日在FB宣布懷孕好消息表示「這些日子漸漸有朋友發現，我怎麼好像身材的部分有點~嗯。矮，是我肚子裡有一個小寶貝啦。」但我真的吃太多、胖太多也是事實。

高蕾雅其實從七月份原創音樂大獎的主持開始，就已經懷孕了，但她仍維持好身材沒人發現，而且她還帶著他一起在舞台高歌及跳躍，她也感謝工作人員的體貼照顧，也將帶著他去跨年的舞台上唱歌唷！似乎也不想太早讓人發現已懷孕。

此外，高蕾雅對於肚子裡的小寶貝也將取了一個小名叫做：「小石頭」，孩子的父親名叫Baobu，在排灣語裡有“像城牆般堅固”的意思，我們兩個名字加一起也是「保蕾」，希望“保蕾”生出的這顆小石頭長大以後，也能茁壯成為一座“堡壘”，做他家人遮風避雨的依靠。

另一個意義是，所有的寶石在打磨前，都看似一顆不起眼的石頭。我們會在他成長的過程中，用心陪伴他去的慢慢發掘自己，成為一顆閃耀自己獨特光芒的石頭。