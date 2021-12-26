綠委林楚茵質疑顏家豪宅占用國有地？顏寬恒：應由主管機關來認定

民進黨立委林楚茵以國產署資料，揭露中二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒家族的817招待所占用國有地等。顏寛恒今天指出，國有土地合法承租都照規定辦理，所有行政程序都合法執行中；不是她說的算、寬恒說的算，也不是新聞媒體說的算，應該由主管機關來認定。

顏寬恒指出，相關國有地租貸都是合法程序進行，需繳還的補償金都會繳交，他反問林佳龍當台中市長時，為何沒對此案進行調查？事後才利用媒體放話和指控，在選舉時無端指控和烏龍爆料。

顏寬恒說，沙鹿區和龍井區交界的住宅，一切都照稽查單位和主管機關來做核定，當時申請執建照時都依合法程序來辦理；是否違章？都不是他或選舉對方陣營說了算，也不是媒體說了算，要由主管機關來決定。

媒體問林楚茵昨天再拿出國產署資料，直指眾所矚目顏寬恒家族位於南屯區招待所，不但在公保地蓋違建，且還佔用緊鄰的公園用地約137平方公尺。顏寬恒指出，公保地不是他持有，但是國有地承租部分應該拆除部分已進行拆除，按照合法程序，安全的範圍由專業工班進行當中。

媒體詢問顏寬恒今天和對手林靜儀同時出現祈福法會？顏寬恒指出，這是祈求地方發展藉由宗教來安撫人心，在選舉期間都會參加宗教的行程，對手同時出現互相鼓勵和加油。

媒體詢問顏寬恒今天和林靜儀不約而同穿白色外套，有人笑稱像「情侶裝」？顏寬恒笑著回應說，「我會被我太太罵」。