周湯豪演唱〈Healthy Mind〉、〈NEED YOU〉、〈iGO〉、〈Turn Up〉等歌曲。(環球音樂提供)

周湯豪耶誕節現身高雄鳳山體育館，擔任PLG鋼鐵人主場開幕戰嘉賓。(環球音樂提供)

NICKTHEREAL周湯豪耶誕節現身高雄鳳山體育館，擔任PLG鋼鐵人主場開幕戰嘉賓。他近期演出邀約不斷，同時也全力籌備新專輯，還有導演等兼差任務，超級斜槓，被同事稱為「湯鐵人」。對於歌迷不斷敲碗的新專輯，他笑稱：「大家不要再逼我了，明年1月一定發片！」之前搶先曝光的新歌〈愛上你算我賤〉將和新專輯一起發行，他說，新專輯誠實記錄了目前的生活，可說是2年來人生的寫照，「當初其實沒有目的性，只是去創作、跟享受製作的過程，很多歌是一次OK，非常真實、也是我心中最喜歡的方式。」

周湯豪演出前也小試身手下場練球，直呼太久沒打球，需要時間找回手感。他透露，因為工作忙，其實並非場場追看比賽的超級球迷，「但我會看喜歡的球隊比賽精華(highlight)，打電玩都會選達米安(Damian Lillard)，不但三分球很強，運球也很滑順，可說是有『球』必應型的佛系球員。」他熱愛收藏球鞋，家中有上百雙球鞋，除了一般市售款，還有各種客製款，更特地訂製專用鞋櫃、鞋盒擺放。

之前NICK 家裡有「球鞋間」，兩間房專門放球鞋，還一度多到滿出來、阻礙客廳動線，去年終於下定決心，把球鞋整理成「鞋牆」放在工作室，過程堪稱是「球鞋大遷徙」，他表示：「我真的很用心，跟很多設計師討論，最後是從做餐飲業設備的店家直接訂作層架櫃子，然後買LED鞋盒。」NICK說，球鞋對他來說是穿搭不可或缺的一環，「球鞋就像日記，我在台上表演，雖然我穿什麼大家也看不出來，我還是會堅持穿自己最喜歡的鞋，看到那雙鞋，就好像重回當時的舞台、工作現場，可以馬上想起自己當時正在做什麼。」