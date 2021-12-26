疫情讓世界處於隔離狀態，遠道而來的丹麥導演馬丁．林博（Martin Lyngbo）表示，疫情雖然令人分離，但是劇場能將人連結在一起。（李欣恬攝）

疫情讓世界處於隔離狀態，遠道而來的丹麥導演馬丁．林博（Martin Lyngbo）表示，疫情雖然令人分離，但是劇場能將人連結在一起，「劇場工作很手工，很緩慢，但是一起工作時，有很多笑聲、歌聲，人跟人可以連結在一起，相互扶持，一起度過疫情。」

馬丁這趟來台，是為了台中國家歌劇院製作的羅西尼歌劇《塞維亞理髮師》而來，由他所執導的特別版本，全劇以黑白色系打造，並以黑白默片的幽默風格與動態肢體呈現，所有歌劇演員滿場跑，戲不斷，全場也笑聲不斷，打破義大利歌劇語言上的隔閡，劇場果真讓人更靠近。

和所有來台工作的外國人一樣，馬丁也經歷了14＋7天隔離，他表示他是個有四個孩子的爸爸，平常不太會有獨處機會，「這是我第一次隔離，有三周無法外出，突然有時間閱讀，發想與整理製作，我很享受在其中。」

馬丁曾獲丹麥Reumert戲劇大獎，自丹麥國立表演藝術學院畢業後，以實驗劇團Mungo Park藝術總監身分，在北歐表演藝術領域奠定一席之地。2018年受丹麥皇家劇院邀請首度執導歌劇《塞維亞理髮師》，首演即獲好評，2020年受邀於以色列特拉維夫歌劇院重演，今年則在台中演出。

馬丁表示，瘟疫是全體人類共通的經驗，他的祖父在1920年代就差點死於西班牙大流感，「雖然日子回不去沒有疫情的狀態了，但人們很快地可以找到許多適應的方法，這兩年來也有很多數位和線上演出方式，這些都會持續下去。」

馬丁說，劇場人的適應力超強，「因為戲劇是非常需要實踐的工作，在困難的狀態中，還是要找到適應的方法，並懂得保持彈性，這是表演藝術美麗與有趣的地方。」

《塞維亞理髮師》故事改編自18世紀法國作家博馬舍（Pierre Beaumarchais）的劇本，描述年輕伯爵對少女羅西娜一見鍾情，但羅西娜監護人覬覦她繼承的財產，打算娶她為妻並把財富據為己有，為此，伯爵找上理髮師費加洛幫忙出點子，希望以贏得美人心。

原本是個有點悲傷的故事，但馬丁的處理手法讓悲傷變得幽默，「我也可以讓羅西娜展現奢華形象，但我更希望她是個堅強的女子，對我而言，其實她和費加洛之間也有譜，只是羅西娜太年輕，看不見費加洛對她的好，加上他們的社會階級不平等，這也是一個悲劇，他們共享一個悲劇，苦痛又甜蜜，為此成為一個喜劇，最後和錯的人在一起，也是有個快樂結局。」