多明尼加共和國衛生部今天通報首起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株確診病例。
路透社報導，衛生部在推特（Twitter）聲明指出，這起Omicron病例是在一名自南非入境的旅客身上篩檢出來的，有輕微症狀。
衛生部並表示，智利方面通知說，一名自多明尼加入境智利的旅客被檢出Omicron陽性反應。
多明尼加衛生部表示，正在調查其他可能的Omicron病例。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1101226
多明尼加共和國衛生部今天通報首起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株確診病例。
路透社報導，衛生部在推特（Twitter）聲明指出，這起Omicron病例是在一名自南非入境的旅客身上篩檢出來的，有輕微症狀。
衛生部並表示，智利方面通知說，一名自多明尼加入境智利的旅客被檢出Omicron陽性反應。
多明尼加衛生部表示，正在調查其他可能的Omicron病例。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1101226
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