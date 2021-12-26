民進黨立院黨團日前將總預算逕付二讀引發爭議，隨後又打算強推《地制法》修正草案逕付二讀，遭在野黨擋下。民眾黨立委蔡壁如感嘆，公投之後台灣產生的一些變化，並直言「獨裁正在闖關民主」。

蔡壁如今（26）日在臉書表示，民進黨總預算逕付二讀，突然間立法委員1/2的職責被剝奪，如果中央政府總預算逕付二讀之後，立法委員審查預算的職權就會被剝奪，也就是說，中央政府的預算編列多少、要怎麼花納稅人的錢，都是他們說了算。

至於24日的竹竹併逕付二讀，蔡壁如說，她不反對任何對台灣發展、對城市治理更為有利的事，反對的是一個政黨為一己之私、為一個人的選舉，不顧程序正義、沒有民主程序的蠻橫做法。

不管是總預算的逕付二讀、或是竹竹的逕付二讀，蔡壁如批民進黨團挾立院席次的多數暴力，不管是闖關也好、突襲也好，都是對民主程序的踐踏。而這一切，都發生在公投之後，她認為，這次的公投沒有哪個政黨贏或輸，在執政黨動用所有國家機器、在總統臉書上公然說謊之後，輸掉的是國人的食品安全和7600年的藻礁。

蔡壁如指出，如果連「萊豬」都能說成「美豬」，那麼執政黨的想法是：也許在立法院所有以多數暴力踐踏民主的做法，都能闖關成功？所以才會在一個星期之內，連續把中央預算和地制法，用逕付二讀的方式，直接執行小英意志？

而她憂心的是，挾公投勝利的執政黨的獨裁，正在闖關台灣的民主，一次不成，也許還會再試第二次、第三次。