2019年1月，海軍首度公開國造銳鳶無人機戰備實況。（本報資料照片）

立委陳以信提案，陸軍「戰術型近程無人飛行載具」，係陸軍委中科院生產製造50套戰術型近程偵蒐無人機，陸軍說明該款無人機用於聯合兵種營在反空降與灘岸殲敵上偵蒐能力，陸軍建案功能需求載明抗6級風力，但台灣從台中彰濱沿海往北到桃園、新北沿海，長年風速在6級以上，該無人機能否如期運用在北部與中部地區的灘岸殲敵與反空降偵搜，仍待釐清，且該無人機資訊傳遞系統，是否能陸軍現有C4ISR架構平台(軍事指揮聯絡網路)進行整合亦未知，且陸軍聯兵營過去使用銳鳶無人機，即曾有操作手人數始終不足，事故頻傳等情事，銳鳶無人機交予海軍後，陸軍聯兵營即缺裝自今，未來即將接收新款無人機，是否已針對操作人力及教育訓練進行完規劃及準備，亦待釐清，針對國防部所屬一陸軍司令部歲出第5目「一般裝備」一「戰術型近程無人飛行具」預算編列185304千元，凍結10000千元，待國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

根據陸軍於今年4月送達立法院的預算解凍報告書，坦言陸軍23個聯兵營，自去年6月全面編成後，現無人飛行載具(UAV)組有編無裝，將盡速在現貨市場採購無人機，規畫採購旋翼型，續航力可達60分鐘以上，遙控距離達30公里以上，希望於明年第1季交裝成軍。由於有編無裝，UAV組今年漢光演習是向民間租借小型無人機參演，還是只做電腦兵推，有待觀察。

該報告指出，陸軍23個聯兵營監偵排無人飛行載具(UAV)組操作手，1組4員，編制共計92員，迄今年1月1日止，達編率100％，另已完訓監偵排無人飛行載具組及學科艦測合格的儲備人員計176員。