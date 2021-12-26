中天綜合台《同學來了》明（27日）晚9點播出「敢做敢言不怕招黑，你再大尾又怎樣？！這些女人沒在怕！」，邀請楊皓如、鄭家純（雞排妹）、薔薔等女星分享遇過的「超嗆」事蹟。過去曾「告」出風波的鄭家純，一出場為平反形象，「出道以來從沒告過酸民，尊重不同的建議和批評，唯獨無法忍受造謠的行為，當碰上這種行為就會站出來為自己發聲！」

節目上，鄭家純提到曾因「無心的話」卻吃悶虧的經驗，她剛入行時，接到記者電話，誤以為對方想聊天，在毫無防備的狀況下暢聊，當時對方問：「有沒有出全裸寫真的意願？」她毫無思考就回：「台灣沒有這個市場，也怕未來會嫁不掉！像徐若瑄就還沒結婚！」直到半小時後看見新聞標題寫著「雞排妹酸徐若瑄嫁不掉！」才驚覺惹上麻煩。

關於主題，鄭家純提到就算遇到「黑道大哥」也毫無畏懼，有次和朋友在舞廳相約小酌，碰上「大哥」上前搭訕，不擅長交際的她先推託婉拒，接著快步離開，但這「不賞臉」卻惹上麻煩，直接被50人大陣仗包圍，對方出手把她拖下車，甚至毆打同行的友人，聽得眾人嚇得目瞪口呆，這時行事風格大膽的薔薔卻說：「這種應該要認識一下！50個小弟排場很大！」讓鄭家純聽了哭笑不得：「我真的沒那麼愛交朋友！但隔天那些人是跪著來道歉的！」