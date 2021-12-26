台中市雲林同鄉會26日舉辦第18、19屆理事長交接、理監事就職暨慶祝創會40周年活動，由第18屆理事長周子良交棒第19屆理事長李茂盛，副市長令狐榮達特別代表台中市政府出席，祝賀同鄉會鄉誼永固。

令狐榮達表示，台中市雲林同鄉會創會40周年，在台中扎根，充分展現雲林鄉親團結的精神，且在歷任理事長卓越領導下，精心經營聯繫鄉親情誼，發揮互助互勵精神，同時感謝各位鄉親長期為社會奉獻，與市府攜手同心，共同照顧市民朋友，讓台中成為有愛的城市。

甫卸任的周理事長身兼數職，除了雲林同鄉會，也是現任台中市中科扶輪社社長、台中市百工百業產業發展協會理事長、中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會理事長。接任的李理事長同樣事業有成，現為總統府資政、國策顧問、茂盛醫院院長。令狐副市長祝福雲林同鄉會強棒接強棒，會務昌隆順遂。

令狐榮達指出，「中彰投苗區域治理平台」原本由台中、彰化、南投、苗栗四縣市共同組成，今年9月，市長盧秀燕往北邀請新竹縣，往南邀請雲林縣、嘉義市共同加入，由4縣市增為7縣市，成立「中台灣區域治理平台」，擴大縣市合作版圖，帶來更多產業的交流、經濟的活水。

令狐榮達說，盧市長上任3年，大智路順利打通、中央公園完工啟用、捷運綠線通車、大台中國際會展中心及台中綠美圖都已開工。中央八項經濟評比，台中拿下六都第一；巨蛋預計明年開工；東豐快速道路等重要道路陸續開工。除了「公托、公幼、親子館倍增計畫」，明年起，10年未調整的生育津貼，由1胎1萬元提升為1胎2萬元。種種成果皆是公私協力共同打拚締造的佳績，打造全齡友善育兒，有溫度的富市台中。