據俄羅斯衛星網26日消息，俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，目前普丁2022年唯一出國訪問安排是參加北京冬奧會開幕式。

佩斯科夫說，普丁在北京之行之前沒有任何計劃，這將是明年的第一次出行，不過同時將會在俄羅斯國內進行各種國際聯繫。

莫斯科23日舉行俄總統年度記者會上，普丁也力挺北京冬奧會。據報導，他表示，體育和藝術一樣，應該使人民團結起來，而不是在各國人民之間製造問題，當體育失去其基本價值時，將對整個國際社會造成危害。