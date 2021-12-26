俄媒：目前普丁明年唯一出訪為參加北京冬奧開幕式 12:572021/12/26 旺報 許依晨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為俄羅斯總統普丁。（圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據俄羅斯衛星網26日消息，俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，目前普丁2022年唯一出國訪問安排是參加北京冬奧會開幕式。 佩斯科夫說，普丁在北京之行之前沒有任何計劃，這將是明年的第一次出行，不過同時將會在俄羅斯國內進行各種國際聯繫。 莫斯科23日舉行俄總統年度記者會上，普丁也力挺北京冬奧會。據報導，他表示，體育和藝術一樣，應該使人民團結起來，而不是在各國人民之間製造問題，當體育失去其基本價值時，將對整個國際社會造成危害。 立院總預算案逕付二讀 顏寬恒批：以民主之名反民主 公投後總統大選最新民調曝光 媒體人：他是最大贏家 #普丁 #參加 #開幕式 #總統 #佩斯科夫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡總統：今年整體科學園區營業額挑戰3.5兆 14:112021/12/25 財經 韓國前總統朴槿惠 獲特赦 04:102021/12/25 焦點要聞 韓國前總統 朴槿惠獲特赦 04:102021/12/25 全球財經 普丁大預言 陸將終結美全球經濟龍頭地位 14:262021/12/24 國際 四大半導體學院全面啟動 台大重點科技學院揭牌 04:102021/12/25 財經要聞 與習高度互信 稱中俄是絕對的全面戰略夥伴 普丁：中國經濟 30年內全面超美 04:102021/12/25 產業財經 蔡英文感謝台南人 對公投支持 04:102021/12/25 地方新聞 大陸今起考研 多地升級考場防疫護航457萬考生創歷史新高 09:082021/12/25 兩岸 文創盃技能競賽登場 千件作品參賽 國際學生也參加 15:392021/12/25 生活 女星穿這款伴娘禮服太誘惑 新娘閨蜜怒來電：妳不用來參加 10:412021/12/26 娛樂 借鏡南韓 呂秀蓮籲蔡英文特赦扁 04:102021/12/25 政治要聞 兩岸熱門新聞 社評／大陸對蔡政府發出的訊號 - 焦點新聞 - 旺報 每年滿足200萬戶家庭用電量 中國首個百萬千瓦級海上風電場並網發電 - 兩岸 - 旺報 陸交通運輸部：川藏鐵路全面開工建設 - 兩岸 - 旺報 中國須保持開放 化解美國兩極分化 - 產業財經 - 旺報 中企聯合會聲明：反對美國單方面阻新疆產品進入國際供應鏈 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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