亞果董座侯佑霖：打造愛河灣成為國際級遊艇碼頭

「高雄港愛河灣遊艇碼頭」A區水域面積3.26公頃招商，得標並在26日簽約的亞果董事長侯佑霖指出，亞果將斥資2.4億元，興建87個遊艇泊位，最高可停放140呎豪華遊艇，並在陸域的流音中心礁群商業空間500平方公尺，規劃會員俱樂部、遊艇課程教育訓練，進而將台南、高雄和澎湖3個亞果遊艇會所，串連香港4大遊艇會，擴大南台灣遊艇休憩產業發展。

侯佑霖表示，亞果澎湖遊艇碼頭屬於1.0版，台南安平遊艇城則是2.0版，在取得「高雄港愛河灣遊艇碼頭」A區水域面積3.26公頃、以及高雄流行音樂中心礁群商業空間500平方公尺之後，規劃斥資2.4億元，在水域興建「亞果3.0版」的遊艇碼頭。

侯佑霖指出，愛河灣遊艇碼頭將以60呎和80呎的遊艇泊位為主，並規劃3個100呎以上的泊位，最高可停放140呎的豪華遊艇。

他說，和高雄港區土地開發公司簽約之後，就會立即動工，並訂製遊艇碼頭的設備材料，預定明年8月可以完工使用。

侯佑霖表示，陸域的高雄流行音樂中心礁群商業空間500平方公尺，亞果將引進網紅名店「吹吹風咖啡」，設置亞果遊艇會員招待所，並規劃遊艇、帆船、獨木舟等遊憩產業相關的課程教育訓練，推動國內遊艇休憩產業。

他說，亞果是從高雄起家，最早承租亞灣遊艇碼頭，經營亞果遊艇會所，而愛河灣遊艇碼頭具有安全、視野等優勢，因此，希望標得該案，將愛河灣遊艇碼頭打造成為一個國際級的遊艇碼頭。

侯佑霖指出，愛河灣遊艇碼頭明年8月完工啟用之後，將可串連亞灣台南、和亞灣澎湖等3個亞果遊艇會所，以一條龍、和點連成面的架構服務，創造更好的綜效。

更重要的是，與高雄遊艇行程大約16到18個小時的香港，目前有4大遊艇會，遊艇數量超過1萬艘，未來在疫情之後，將把南台灣的遊艇休憩產業，連結香港遊艇產業，創造更大的遊艇休憩產業鏈。