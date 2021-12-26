美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）民調支持度跌破3成，她在接受美媒專訪時坦承，上任以來最大敗筆是礙於新冠疫情，「沒能多走出華府。」

.@VP Harris admits that her biggest failure is not leaving DC more due to COVID: “My biggest concern is I don't ever want to be in a bubble when it comes to being aware of and in touch with what people need at any given moment.”



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綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）即將在美東時間26日播出賀錦麗的專訪，在預先釋出的專訪片段中，賀錦麗被主持人問及認為自己上任至今最大的敗筆是什麼，賀錦麗頓了一下笑出來，回答「沒能多走出華府」後又大笑，似乎也被自己的回答逗笑了。

她說明會這樣回答是因為新冠疫情，強調自己和拜登年初上任以來疫情已經開始了，「我們真的不能旅行」，她和拜登多數時間就是坐在同一個辦公室進行視訊。

她說像投票權、兒童照護、以及她最關心的母親健康等議題特別需要傾聽民眾的聲音，讓民眾表達優先事項特別重要。

她強調「民眾有權利知道、且相信政府確實看到、也聽到他們的聲音」，她不希望當注意到、且接觸到人們需要什麼的時刻，自己卻只能在華府的小圈圈裡。

今年3月拜登指定賀錦麗處理美國南部邊界移民問題，至今賀錦麗只在6月赴德州邊界城市艾爾帕索郡（El Paso）1次，而且只待幾小時，之後就搭機前往加州的500萬美元私人豪宅度過周末。此後賀錦麗數度從華府搭機返回加州，但就是沒有再造訪過邊境城市。

處理移民危機不力，也讓她面臨共和黨、甚至是民主黨黨內的猛烈批評。

民主黨德州眾議員庫維拉（Henry Cuellar）上周接受《紐約時報》（New York Times）採訪時表示，賀錦麗被賦予處理移民危機的任務，「但她看起來不是很感興趣」，所以他們將轉而和其他人合作解決問題。

根據「今日美國報/索夫克大學聯合民調」（USA TODAY/Suffolk University Poll）11月進行的民調，賀錦麗的支持度只剩下28%，51%的受訪者不滿意她的施政表現，支持度甚至低於同份民調中拜登的38%支持度。