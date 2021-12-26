美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）民調支持度跌破3成，她在接受美媒專訪時坦承，上任以來最大敗筆是礙於新冠疫情，「沒能多走出華府。」

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）即將在美東時間26日播出賀錦麗的專訪，在預先釋出的專訪片段中，賀錦麗被主持人問及認為自己上任至今最大的敗筆是什麼，賀錦麗頓了一下笑出來，回答「沒能多走出華府」後又大笑，似乎也被自己的回答逗笑了。

她說明會這樣回答是因為新冠疫情，強調自己和拜登年初上任以來疫情已經開始了，「我們真的不能旅行」，她和拜登多數時間就是坐在同一個辦公室進行視訊。

她說像投票權、兒童照護、以及她最關心的母親健康等議題特別需要傾聽民眾的聲音，讓民眾表達優先事項特別重要。

她強調「民眾有權利知道、且相信政府確實看到、也聽到他們的聲音」，她不希望當注意到、且接觸到人們需要什麼的時刻，自己卻只能在華府的小圈圈裡。

今年3月拜登指定賀錦麗處理美國南部邊界移民問題，至今賀錦麗只在6月赴德州邊界城市艾爾帕索郡（El Paso）1次，而且只待幾小時，之後就搭機前往加州的500萬美元私人豪宅度過周末。此後賀錦麗數度從華府搭機返回加州，但就是沒有再造訪過邊境城市。

處理移民危機不力，也讓她面臨共和黨、甚至是民主黨黨內的猛烈批評。

民主黨德州眾議員庫維拉（Henry Cuellar）上周接受《紐約時報》（New York Times）採訪時表示，賀錦麗被賦予處理移民危機的任務，「但她看起來不是很感興趣」，所以他們將轉而和其他人合作解決問題。

根據「今日美國報/索夫克大學聯合民調」（USA TODAY/Suffolk University Poll）11月進行的民調，賀錦麗的支持度只剩下28%，51%的受訪者不滿意她的施政表現，支持度甚至低於同份民調中拜登的38%支持度。

文章來源：VP Harris claims her ‘biggest failure’ is not leaving DC ‘bubble’ more
文章來源：Kamala Harris says her 'biggest failure' as Vice President has been 'not getting out of DC more' as she continues to come under fire for making just ONE trip to border region despite crisis
文章來源：Gloomy landscape for Democrats in midterms as Biden's approval drops to 38% in USA TODAY/Suffolk poll

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