根據《21世紀經濟報導》25日「中國加入APEC三十周年工商界主題活動暨2021年APEC工商領導人中國論壇」上， 中國信通院院長余曉暉表示，預計大陸數字經濟有望保持年均9％的增速，估計約到2025年規模超過60兆元人民幣，其中數位產業化占GDP的比重將從當前的7.5％提升至10％以上。

在數位貿易方面，國家間數位服務貿易往來大幅增長。根據中國信通院數據顯示，2011至2020年全球數位服務貿易規模，從2.15兆美元增至3.13兆美元、成長45.7％，更遠高於同期服務（11.6％）和貨物貿易（-4.1％），且數位貿易的占服務貿易比重已經超過60％。

余曉暉表示，全球數位化轉型是第4次工業革命裡最重要的基礎特徵，疫情進一步加速全球數位化轉型歷程，數據成為關鍵的生產要素。

由於數位化實踐豐富、體量巨大，在大陸有著更豐富的數位化轉型場景與模式。余曉暉建議，未來大陸要進一步融入全球數位化的發展治理，通過人工智慧治理、數位保護、平台治理，進一步推動數位如市場改革開放，積極對接包括CPTPP、RCEP等自貿協定的數位貿易規則，推動包容性發展和加強國際合作。