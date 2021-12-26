台中第二選區立委補選倒數兩星期，5位候選人把握時間積極跑行程，國民黨候選人顏寬恒除了勤跑基層外，也拍攝影片透過臉書與選民拉近距離，今（26）日上午他就用影片介紹烏日當地的知名美食，還自曝自己是個「草食系男孩」！

顏寬恒拍攝最新一集的《顏歸正傳》，前往烏日一間當地知名的復古台菜餐廳「五0年代」，有古早味香腸、手工蝦捲、蔭瓜滷虱目魚肚等招牌菜。顏寬恒就表示自己小時候有住過台南一段時間，台南的虱目魚又鮮又好吃，而「五0年代」的滷魚肚就讓他有懷念的味道。

顏寬恒解釋，一般吃虱目魚的時候，最害怕的就是刺很多，但魚肚是牠最精華的一塊部位，也是魚刺最少的地方。除此之外，他也自爆最喜歡吃的東西是地瓜葉，讓工作人員嚇一跳，開玩笑說原來是「草食系男孩」。

老闆透露，店裡的香腸是用古早味的做法，搭配金門高粱酒自己灌的，連米其林餐廳使用的香腸都是跟他們購買的，並說這間店之所以叫「五0年代」，是因為這算是他的理想，可以重溫過去，並說「雖然沒有多少華麗的烹調煮法，但是都是實實在的食材」，用古早味的工法，做出自然又健康的菜品。

顏寬恒也表示，他從老闆的菜品中感受到過去，台灣剛起步時人與人之間的熱情，希望這次重新出發，未來有機會為社會服務，找回過去溫暖的感覺、人與人之間的情感，並緩和社會之間的對立，找回台灣過去的榮景。