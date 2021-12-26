克里夫蘭騎士給總教練畢克史塔夫（J.B. Bickerstaff）送出一個耶誕大禮，球團26日宣布與畢克史塔夫簽下複數年續約。美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，畢克史塔夫的合約將持續到2026-27球季。騎士隊在美國耶誕節當日休兵，目前的戰績是19勝13敗，甚至比湖人隊還要好。

單就本季前30場（18勝12敗）的戰績來說，這是騎士隊從1997-98球季以來，在沒有詹姆斯（LeBron James）的情況下打出的最佳開季成績，球團高層對畢克史塔夫非常滿意。

騎士總管聲明：「畢克史塔夫是領導這支球隊的不二人選，帶著我們走向值得期待的未來。續約畢克史塔夫並不完全是因為本季前半段的成功，而是自從他來到這裡的表現，他的領導風格、執教經驗、對球員的培育與我們整個球團產生共鳴。」

2016年1月，騎士無預警開除了總教練布拉特（David Blatt），當時他們的戰績是30勝11敗，成為勝率最高而被解雇的總教練。可見戰績不一定能做為保命符，畢克史塔夫肯定還有別的方法取得高層信任。

現在主打年輕化的騎士隊取得初步成果，先發輪替裡超過30歲的球員僅有控衛盧比歐（Ricky Rubio，31歲），此外最年長的是剛滿25歲的大前鋒狄恩韋德（Dean Wade），全隊有8人場均得分達到兩位數。33歲的洛夫（Kevin Love）擔任替補也保持12.4分、7.3籃板貢獻。