今年37歲的香港女星衛詩雅，多年來保養得相當好，臉蛋精緻無暇、身材纖細性感，看上去就是20出頭辣妹的模樣，至今仍活躍於演藝圈，今年聖誕節，衛詩雅也跟一般民眾一樣，跟朋友外出跑趴，沒想到平安夜不平安，她在社群貼出怵目驚心傷勢照，當晚竟進了醫院在美腿上縫4針。

衛詩雅出道前有個特殊身分，就是珠寶公司的鑽石銷售員，擁有專業鑽石鑑定證書，她一邊當超級銷售員，一邊兼職當模特兒，最後終於實現星夢入行，而在演藝圈內，衛詩雅也發揮自己活潑愛交朋友的個性，人緣相當不錯，這個聖誕節，她也跟大多數人一樣，從星期五開始跟親朋好友相約歡度，沒想到發生血光之災。

衛詩雅昨天(12/25)聖誕節當天，在IG貼出她的傷勢照，穿著一身黑色超短裙的她，腿上留下一道超大冒血傷痕，傷口又長又深，無法自行癒合，只得上醫院求助，她也哀吐：「平安夜大家一定要平安啊！不要像我無端端大腿要縫四針」，她的傷勢照甚至被IG認定是血腥照片，衛詩雅如今包紮完畢，聖誕願望祈禱別留疤。

她接受《東網》訪問，表示是在平安夜當天晚上，打扮好了準備去吃平安夜晚餐，因為邊講電話邊趕著走，才出門沒多久就因一個不注意被鐵籠突出的尖刺戳中大腿，她表示當下極痛，一看傷勢傻眼，「皮都翻出來了」，只能趕緊上醫院，結局就是縫了4針還打了一針破傷風，平安夜卻超不平安。