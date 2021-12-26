大陸紙質人民幣的平均流通壽命是3到4年，那些已不再適合流通的殘損人民幣都流向哪裡了？銀行會如何處理？根據央視報導給出答案，殘損的人民幣在商業銀行網點清點整理後，被送回到人行各地的發行庫，會把它們再集中到鈔票處理中心。除小額鈔票送去複點，50、100元的大額鈔票在銷毀前被送進了清分車間。其中一部分認為還可以使用的人民幣，將被挑選出來重新回到市場流通，剩下不堪使用的紙鈔則將進行銷毀。

隨後將殘損人民幣粉碎後，會和稻草、樹枝等一些天然燃料進行混合，再壓塊兒裝車，被送到發電廠進行燃燒發電。通常來說，每30噸左右的殘損人民幣，能發電3萬千瓦時，按照一個家庭每月用電100度來計算，可夠一個家庭用上25年。

但使用殘損人民幣發電的效率好嗎？也有陸媒分享科普知識指出，根據1千瓦時等於1度的換算，相當於30噸煤炭能夠發出7萬5000度電。反觀30噸人民幣燃燒放出的熱量發的電，還沒有30噸煤炭燃燒放出的熱量發電量的一半。由此可見，人民幣用來發電燃燒放出的熱量，可能和普通紙片並沒有什麼區別。