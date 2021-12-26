陸子玄（後排左起）、郭鬼鬼、祈錦鈅、蜜雪、新郎司徒、新娘齡予、張齡予、比熊、青青（前排左）蔡允潔、卜星慧。（紅心字會提供）

藝人響應「愛分紅」喜事結合公益，感受愛的幸福。（紅心字會提供）

藝人蔡允潔、蜜雪、草爺等數10位藝人，參加好友司徒及齡予婚禮，受到新人將禮金捐款紅心字會的感動，紛紛接力表示若有喜事，也願意響應新人發起「愛分紅」活動，幫助紅心字會弱勢家庭，透過捐出紅包，分享幸福，讓愛延續。另外，日前被誤傳喜訊烏龍事件的主播張齡予，也到場出席婚禮與真新娘齡予相見互送祝福，並且擔任婚禮引言人。

張齡予說：「真新娘齡予很文靜，我這個齡予是比較熱情，我們像是平行時空交錯，感覺像是為自己的婚禮預演。」還表示只要有好消息會瞞不住，搞笑說：「所以我會結婚，會盡快結婚，不是明年，就是後年，要不就是大後年。」

草爺說很怕麻煩到別人，所以結婚時沒辦喜宴，孩子生了4個，也沒辦過彌月，買房新屋落成也沒辦入厝，「但聽到司徒哥號召，我願意在結婚10周年的時候，辦一場慶祝活動，邀請好友一起來分享喜悅，將把所有的祝福禮金，全數捐給紅心字會，幫助弱勢小朋友，讓他們三餐溫飽。」

蔡允潔表示每次參加婚禮都會哭的比新娘還激動，是放聲大哭的那種，從新人的戀愛過程，求婚、登記到結婚，她完全參與並負責婚禮總召，把突發狀況，迅速解決，婚禮結束後，覺得自己真的很適合去婚顧公司上班。

「蜜雪薇琪」的蜜雪，勉勵大家，婚前大家都會保持好的形象，婚後更是要維持，讓自己的狀態不會因為婚後就鬆懈。希望疫情快點結束，「蜜雪薇琪」明年可以合體，來祝福大家。