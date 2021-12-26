台中市警察局保安科一名2線3星張姓警官，從去年10月到12月間，多次竊取同仁放在辦公室的茶葉、線香、馬克杯宣導品及食品，政風單位展開調查後，發現張員涉有重嫌，利用內勤人員休假之際，眼見他以手推車運送茶葉等物離開，當場遭人贓俱獲，立刻「大義滅親」將張依竊盜罪函送偵辦，張員遭判1年徒刑，並給予2年緩刑。經懲戒法院判決出爐，判張男降2級改敘，仍可上訴

據了解，該名張姓警官，連續偷竊辦公室的茶葉、線香及馬克杯等物品，已被同仁懷疑，但張男卻不知悔改，由於有不少茶葉屬於高檔貨，警局政風單位接獲檢舉後，展開調查，暗中跟監。

去年12月19日屬於周六假日，警局內勤人員均休假，但當天上午9時20分許，張姓警官卻出現在辦公室內，調查人員按兵不動，在張姓警官推著手推車出現在警局地下室停車場時將他攔下，在手推車上查獲茶葉等物品，當場人贓俱獲。

據查，張姓警官經政風人員調查時，仍矢口否認有竊盜行為，卻對物品來源交代不清，政風人員並在他的租屋處起獲他偷走的茶葉及馬克杯等物，事後移送法辦。

張員向法官表示，他從107年起就罹患焦慮、憂鬱症，有長期服用藥物，去年9月下旬起，因承辦警政署專案演訓頻繁加班及輪值、工作壓力忙碌，一時疏忽未按時服藥，導致病症發作犯下竊盜罪。

懲戒法院認為，張男身為警務人員，多次在辦公室內竊取他人財物及非法持有刀械，破壞警政紀律，考量他所竊財物價值並非高價，且已還給被害人，因此判決降2級改敘，全案仍可上訴。