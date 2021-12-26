受惠於投影機、狙擊鏡、瞄準器及望遠鏡銷量攀升，搭配自動檢測設備及半導體設備對高階鏡頭需求增溫，興櫃光學元件廠保勝光學(6517)明年營運不看淡，保勝股價搭上中低價光學元件股價飆漲列車，累計本週上漲32.81%，漲幅居興櫃股票前3名。

本週大立光(3008)股價在庫藏股及外資喊買下收高，站上2400元關卡，中低價光學元件廠也同步飆漲表現亮眼，保勝光學本週以25.3元作收，累計一週上漲32.81%，漲幅居興櫃股票前3名。

保勝光學於1970年成立，為台灣第一家光學製造公司，承襲美、日、德三大光學產業國家技術，保勝專注投入大尺寸玻璃鏡片及鏡頭利基市場，聚焦高階客製化、高值化精密光學鏡頭市場需求，由於公司專精於高附加價值的玻璃鏡片及鏡頭利基型市場，擁有提供客戶total solution能力，並取得多家國際性跨國企業的認證，成為其長期專業鏡頭的供應商。

目前保勝光學產品應用領域包含電影院用專業投影鏡頭、天文及航太光學、運動光學、自動檢測設備(AOI)檢測設備、半導體設備、醫療設備等。

保勝今年營運受到全球新冠疫情持續延燒、歐美客戶延後出貨影響，上半年業績微幅虧損，不過下半年逐漸恢復正常，累計前3季毛利率22.79%，稅後盈餘為2384萬元，每股盈餘為0.85元，累計前11月合併營收為4.04億元，年減4.7%。

由於疫情促使企業加速轉型，自動檢測設備及半導體設備對高階鏡頭需求攀升，保勝積極切入該產品應用領域，加上投影機、狙擊鏡、瞄準器及望遠鏡銷量回溫，可望帶動保勝光學2022年營運成長。