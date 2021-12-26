之前網友曾瘋傳，逛一趟寶雅便祕就好了，意外引起網友共鳴，最近不少網友討論，不只寶雅，大買場、文具店，甚至連圖書館都有讓人「屎意濃」的魔力。有網友推測，這可能與賣場有冷氣，以及商品陳列方式有關，此外日本其實也有相同的現象，稱為「青木真理子現象」。

曾有網友在臉書社團《爆廢公社》發文表示，只要逛寶雅，就會想上廁所，一舉解決便秘的問題，獲得網友共鳴，紛紛留言超有感，最近這個話題再度被網友翻出分享，表示不只寶雅有此魔力，逛大賣場、文具店，甚至到圖書館看書，都有瞬間「屎意濃」的情況發生。

網友瘋傳逛一趟寶雅便祕就沒了，對此有網友認為，這可能與賣場有冷氣，和商品陳列有關，日本則稱這個現象為「青木真理子現象」。（示意圖／達志影像）

網友留言推測，這個現象可能和這上述場所冷氣強，以及商品的陳列方式有關，「因為賣場有冷氣，一進去溫差太大，腸胃或膀胱熱脹冷縮，所以會想上廁所」、「曾看過醫學報導，面對大型整齊排列的場所，會產生精神壓力，帶動排便的生理反應」。

而這個現象不只出現在台灣，在日本也有不少網友都曾遇過這種情況，稱這個現象為「青木真理子現象」（青木まりこ現象），並歸納出5個造成此現象的原因。

1.氣味刺激：有人認為書本紙張的氣味接近廁所衛生紙，刺激人的嗅覺導致想排便。

2.條件反射：習慣上廁所看書的人，容易把排便與看書連結在一起，因此一到書店或圖書館就會下意識想上廁所。

3.情緒緊張：有人認為當頭腦接收到廣泛的資訊時，就容易緊張，加速腸胃乳動。

4.姿勢：根據不同高度的商品架而經常彎腰，讓腸胃呈現排便狀態。

5.其他因素：如果平常有在外排便的習慣，或是喜歡用餐完去書店逛逛，都是可能刺激腸胃、產生便意的原因。