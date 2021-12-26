錢麗如（中）和身心障礙的孩子們邊唱邊跳歡慶耶誕節。（TVBS提供）

錢麗如在耶誕節前夕和「喜樂家族」的唐寶寶、遲緩兒們一起報佳音。（TVBS提供）

提到主播這個職業，大多會聯想到端莊、正經的形象，不過TVBS主播錢麗如竟然說要走唱跳路線！錢麗如參與TVBS信望愛永續基金會發起的第2屆「分享 愛無限」公益活動，在耶誕節前夕特別和「喜樂家族」的唐寶寶、遲緩兒們一同前往教會報佳音。

她在得知報佳音活動除了要合唱耶誕歌曲之外，還會搭配跳舞，錢麗如直說「難不倒我」，自曝國中時是熱舞社成員，還誇口要在台上秀一下頭轉、locking等街舞高難度動作，結果正式登台時，卻是直盯著台下老師的動作，錢麗如自嘲：「記不住舞步，只好眼神緊盯著老師，我想我跳得最好的，應該是跟唐寶寶一起擊掌這段。」

不同於播報台上的專業形象，錢麗如個性活潑，喜歡跳舞、彈吉他，聽到要和身心障礙的孩子們一起報佳音時既興奮又擔心，因為舞蹈節奏快，搭配的手部動作也不少，「剛開始還擔心這些動作，對唐寶寶們來說會不會太難，想不到他們律動感都很好，就算記不住也能自由發揮，完全能感受到他們滿滿的活力。」

難得與唐寶寶們玩在一起，錢麗如說感觸很多，「由於一般人因為不認識或不瞭解唐寶寶、遲緩兒，在面對他們突如其來的情緒表達會不知道該如何是好」，因為這次的志工活動，才對他們有更多一點的瞭解。錢麗如說：「希望大家有機會都能多多跟他們互動，給予更多的鼓勵和支持，讓他們和他們的家人們能更勇敢。」

今年受到疫情影響，將近3個月的三級警戒期間，讓不少社福機構只能暫時停止服務。喜樂家族執行長潘秀霞就說，很多唐寶寶因此不能到機構活動、上課，情緒受到很大的影響，再加上時時刻刻都得與照顧者相處，雙方情緒都很緊繃，「喜樂家族快速應變，開設線上課程，讓這些孩子與照顧者，能有一點點喘息的時間」。

也因為這次的轉變，讓喜樂家族深知除了實體活動之外，更要將服務線上化，才能協助更多的弱勢家庭，潘秀霞表示：「我們提供的課程與活動，1年可以照顧約27000人次，現在計畫將觸角延伸至線上，因此需要相關的專業人才協助，經費上更需要善款投入，以便照顧更多弱勢家庭。」