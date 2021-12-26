北市黃姓男子今年1月間邀約女同事餐敘，用餐時稱「妳有流浪命，要將正能量灌輸到身體裡，就能消災」，兩人到黃位在大同區的住處，黃恐嚇如果不配合脫衣會招來厄運，出門被車撞，女同事想要離開時遭黃男強壓床上性侵得逞，士林地院審結，依強制性交罪判處有期徒刑3年10月，全案可上訴。

黃男用餐時告訴女同事「你跟男友之後會不合，我之前處理過很多，男女朋友感情變得很順遂，到我家跟你講怎麼處理」，女同事進門後，黃拿出紙娃娃裝神弄鬼，跪在前面膜拜，聲稱女同事氣場很亂，只有靠他身上有正能量才能化解，要求女同事褪去全身衣物。

女同事拒絕，黃男又稱，如果本來答應，之後反悔的話，將會生一場大病，接著又跪在紙娃娃面前假裝溝通，改稱只要褪去內衣、內褲，外面的洋裝不用脫，又被女同事拒絕。而女同事此時感覺不對，聽到會生一場大病、出車禍後，堅決要離開，黃男將她強行壓在床上後性侵得逞。

整個性侵過程3到5分鐘，女同事逃離後，黃還騎車追出，跟在她旁邊說，不能將他去除厄運的事告訴別人，女同事經友人勸告後報案。法官審酌，黃男為了滿足一己慾望，利用同事間信任性侵得逞，導致女同事身心受創，犯後又否認犯罪，未與被害女同事達成和解。

女同事到庭稱，此事害她得重度憂鬱症，無法出門、與人社交，只能躲在房間裡面，一度想要自我了結，而黃男惡劣行徑曝光後，公司已將他開除，現在只能靠打零工維生。